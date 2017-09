Snelheid op Molendijk in 's-Heerenhoek moet omlaag

Dat blijkt uit meerdere metingen die zijn uitgevoerd. Er zijn minder zware snelheidsovertredingen. Dat is volgens de gemeente Borsele te danken aan de twee campagneperiodes van Bedankt dat je langzamer rijdt!

De laatste campagne is vorig jaar april afgerond. Zaterdag gaat een derde periode van start. Tot en met 24 november worden weggebruikers op een positieve manier op de maximumsnelheid gewezen. De straat is aangekleed met materiaal waarop de maximumsnelheid van 30 kilometer duidelijk is te zien.

Voordat de eerste campagne begon reed driekwart te hard op de Molendijk. Ruim de helft reed zelfs tien kilometer of meer boven de toegestane 30 kilometer per uur.

Stijging

Door de borden en banners tijdens de campagnes nam de snelheid af, maar anderhalf jaar nadat de laatste is geëindigd is er weer een stijging te zien. "De gemiddelde snelheid is momenteel 41 kilometer per uur", zegt de gemeente Borsele, die voor de actie samenwerkt met Veilig Verkeer Nederland, de politie en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.

De derde campagneperiode moet de gemiddelde snelheid weer omlaag brengen. Doelen van Bedankt dat je langzamer rijdt! is dat deze met vijf kilometer per uur daalt en dat het aantal overtredingen met meer dan tien kilometer per uur met tien procent daalt.

Tijdens de twee laatste periodes zijn deze doelen behaald.