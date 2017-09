Australische zussen bezoeken graf gesneuvelde oom in Yerseke

Laat in de avond van 24 mei 1944 steeg de SR384 op vanaf vliegbasis Oulton in Oost-Engeland. De missie: het verstoren van vijandelijke communicatie en radar om een groep geallieerde bommenwerpers die Antwerpen als doel had een grotere overlevingskans te bieden.

Daarvoor moest de B-17 op 2700 meter hoogte heen en weer vliegen tussen Amsterdam en de Belgische grens. Maar rond één uur ‘s nachts werd het toestel onderschept en in brand geschoten door een Duitse nachtjager.

Allan Hockley bleef tot de crash in de Oosterschelde achter de stuurknuppel. Daardoor konden zeven van de negen bemanningsleden het brandende toestel tijdig verlaten met hun parachutes. De gezagvoerder zelf kwam samen met de Engelse rugkoepelschutter Raymond Simpson om het leven.

Hockleys lichaam spoelde op 10 juni aan bij Yerseke en tien dagen later werd ook Simpsons gedeeltelijk verkoolde stoffelijk overschot gevonden. Zijn identiteit is pas later vastgesteld. Hij werd naast Hockley begraven.

Verlies

Hoewel de zussen te jong zijn om zich hun oom te herinneren – Christine was ten tijde van de crash zelfs nog niet geboren – was het verlies binnen de familie altijd aanwezig.

"We hadden thuis foto’s van oom Allan, ook in uniform. Toch sprak onze vader zelden over hem, waarschijnlijk omdat het verlies voor hem dan te tastbaar werd", aldus Maree Fox, de oudste van de zussen.

De zussen legden zichtbaar aangedaan een bloemenkrans op het graf van hun oom. De gouden letters op het witte lint spelden: ‘Never forgotten by your family’. Daarna verklaarde Maree: "Voor ons was dit een zeer indrukwekkende en emotionele reis."

Indrukwekkend

Yersekenaar Adri Boone van de Stichting 4 mei deed al sinds 2003 verwoede pogingen om de nazaten van de gesneuvelde vlieger op het spoor te komen. Daarvoor is hij zelfs naar Australië afgereisd. "Maar de naam Hockley bleek in Sydney zo algemeen, dat het zoeken was naar een speld in een hooiberg", aldus Boone.

Het balletje ging pas weer rollen toen de Australiërs zelf contact zochten via VVV Yerseke; de familie was haar eigen onderzoek gestart. Fox: "Daarvoor verdient onze neef Ryan Dudley alle eer. Hij is historicus en verzamelde gegevens, ging nauwkeurig alle feiten na en de verhaallijn eindigde uiteindelijk hier in Yerseke."