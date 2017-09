College in Goes staat positief tegenover gebruik bodycams

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de SGP/ChristenUnie.

De fractie stelde vragen naar aanleiding van succesvolle proeven in onder meer Amersfoort en Zwolle. Daar filmen agenten jongeren die te veel hebben gedronken en zich daardoor misdragen.

Aan de hand van de filmbeelden worden stappers geconfronteerd met hun gedrag. "Wij denken dat de camerabeelden ervoor kunnen zorgen dat ze bewuster met alcohol omgaan", antwoordt het college op de vraag of zij het ziet zitten om ook zo’n proef in Goes te doen.

"Er gaat een zekere preventieve werking van uit. Daarom passen de bodycams ook in het gemeentelijke beleid", vindt wethouder André van der Reest.

Proef

De politie in Zeeland is enthousiast over het gebruik. De leiding heeft het aangekaart bij de landelijke top. Momenteel wordt onderzocht of de bodycams ook in Zeeland kunnen worden ingezet. "Het is wel een behoorlijke investering. We moeten daarom nog op zoek naar middelen."