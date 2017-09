Presentatie derde boek Rinus Spruit in Nieuwdorp

In zijn derde roman neemt hij naar eigen zeggen afscheid van zijn woonplaats. De presentatie is op zijn oude basisschool in zijn dorp.

Daar interviewt Andreas Oosthoek, ook afkomstig uit Nieuwdorp, hem over 'de literaire verbeelding van hun beider herinneringen aan deze plek'.

Rietdekker

Net als zijn eerste twee boeken is Broeder schrijf toch eens uitgebracht bij Uitgeverij Cossee uit Amsterdam. Spruit schreef eerder De Rietdekker en Een dag om aan de balk te spijkeren.

Beide boeken werden goed ontvangen in de pers en door het publiek. Iedereen is welkom bij de presentatie in de voormalige school aan de Hertenweg in Nieuwdorp. De presentatie begint om 16.00 uur.

Sneak preview

Vorige week donderdag was er bij boekhandel 't Spui in het kader van Film by the Sea al een sneak preview van het derde boek van de Zeeuwse auteur.

Voor een klein publiek las Spruit voor uit Broeder schrijf toch eens. Ook hier werd hij geïnterviewd door Oosthoek.