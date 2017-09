Website helpt Zeeuwse jongeren bij loopbaanoriëntatie

Met de lancering van de nieuwe website krijgen 25.000 Zeeuwse jongeren – leerlingen in het vmbo en mavo en studenten in het middelbaar beroepsonderwijs – een instrument in handen dat hen helpt vragen over hun loopbaan te beantwoorden.

De website is volgens de betrokken partijen uniek in Nederland, omdat alle vmbo-, mavo- en mbo-scholen in de provincie hierbij samenwerken.

Belangrijk

"Een goede beroepskeuze is van belang om ervoor te zorgen dat jongeren hun talenten zo optimaal mogelijk benutten", aldus onderwijsinstelling Scalda. "Het vormt een leidraad bij belangrijke keuzemomenten in de onderwijsloopbaan, bijvoorbeeld bij de profielkeuze in het vmbo en mavo en bij de keuze van een vervolgopleiding in het mbo."

Iedere leerling in het vmbo en mavo krijgt een eigen account voor de website. De leerling voert opdrachten uit, voor een deel ter voorbereiding en reflectie op activiteiten die worden aangeboden door de mbo scholen, brancheorganisaties en werkgevers.

De opdrachten worden gebundeld in een dossier, waarvan de leerling eigenaar is en blijft en dat met hem of haar meeverhuist van het vmbo/mavo naar het mbo. In 2018 stromen de eerste leerlingen met het nieuwe dossier door naar het mbo.