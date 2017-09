Meer dan de helft van de Zeeuwse ouderen is eenzaam

De instelling heeft daarvoor zo'n negenduziend Zeeuwen geënquêteerd.

De 53 procent is meer dan het landelijke gemiddelde van 48 procent. 11 procent van de ouderen is ernstig eenzaam. Ten opzichte van vier jaar geleden is dat een toename van 2 procent, wat in absolute aantallen neerkomt op 2.500 mensen.

Het aantal eenzame ouderen is één van de vele aspecten die GGD Zeeland heeft onderzocht.

Roken

Er is ook onderzoek gedaan naar de leefstijl van Zeeuwen. Op dat vlak is een positief punt dat minder inwoners roken. In 2009 rookte nog 26 procent van de bevolking, vorig jaar was dat percentage 22 procent. Landelijk is het gedaald van 26 naar 23 procent.

Ook opvallend is dat ouderen in Zeeland samen met Friesland het meest actief zijn van alle ouderen in Nederland. 77 procent voldoet aan de beweegnorm.

Ook het hoogste percentage van Nederland heeft Zeeland qua mantelzorgers. 21 procent van de mensen tussen de 19 en 64 jaar verlenen zorg aan een geliefde, een familielid, buren of kennissen. Sinds 2009 is dit percentage verdubbeld.