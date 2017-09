Goes wil in 2020 niet kind van de rekening zijn

In Zeeland gaat er momenteel zo’n 38 miljoen euro om in deze manier van opvang.

Zo’n kwart van dat bedrag gaat nu naar Goes, omdat daar 24 procent van alle opvangplaatsen zijn voor mensen met psychische problemen. Het geld komt nu vanuit Den Haag binnen bij centrumgemeente Vlissingen, die het weer verspreidt over alle Zeeuwse gemeenten.

Daar komt in 2020 een einde aan. "De manier waarop het wordt verdeeld gaat op de schop", legt wethouder André van der Reest van de gemeente Goes uit. "We moeten goed kijken dat het geld na deze transformatie op een eerlijke manier over de cliënten wordt verdeeld. Het is echt een mega-operatie."

Efficiënt

Net als bij de decentralisaties in het sociaal domein van een paar jaar geleden denken de gemeenten dat het efficiënter en goedkoper kan als ze het op hun niveau regelen.

Dat vraagt echter nogal wat van alle betrokkenen, alleen al omdat er in Zeeland dertig zorgaanbieders en dertien gemeenten zijn. "We hebben de komende vier jaar nog veel te doen."

Proeftuinen

Om alles soepel te laten verlopen komt er een aantal pilots, zogenaamde proeftuinen. In de Oosterschelderegio gaat volgend jaar een toetsingscommissie kijken of de toegang tot beschermd wonen en de maatschappelijke opvang anders kan.

"Nu bepalen de zorgaanbieders nog alles, maar we willen kijken of we dat ook in overleg kunnen doen. Doel is dat er minder vaak zware en dus dure manieren van opvang worden ingeschakeld", zegt Van der Reest.

Eerlijk

De Goese wethouder wil dat het geld in de toekomst eerlijk worden verdeeld. In het stuk, waarover alle dertien gemeenten zich moeten buigen, is solidariteit het toverwoord als het over de verdeling gaat. Dat was bij de jeugdzorg na de decentralisatie in 2015 ook afgesproken, maar de laatste tijd lijken steeds meer gemeenten voor zichzelf te kiezen.

"We hebben elkaar nu dan ook goed in de ogen gekeken. Het gaat om een grote bak met geld. Het kan niet zo zijn dat wij straks voor een enorme rekening opdraaien."

Emergis

Van alle Zeeuwse gemeenten wordt in Goes verreweg het meeste geld uitgegeven aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Dit komt voornamelijk doordat Emergis in Kloetinge is gevestigd.