Noord-Beveland zoekt nieuwe opruimmethode Japanse oesters

Het schoonmaken is al twee keer eerder gedaan. Toen hebben vissers de oesters verwijderd in ruil voor het recht om te vissen op goede gronden. De werkzaamheden gebeurden dus met gesloten beurs, maar deze werkwijze staat het ministerie van Economische Zaken niet meer toe.

De gemeente gaat daarom op zoek naar nieuwe partners en schoonmaakmethoden.

Maximum

Andere overheden hebben toegezegd mee te willen betalen, sowieso tot een maximum van 50.000 euro.

Een oud-medewerker van onderzoeksinstituut Imares in Yerseke gaat de komende tijd verschillende locaties bekijken om vervolgens met voorstellen te komen hoe de oesters daar het beste kunnen worden verwijderd.

Letsel

De schelpen kunnen letsel bij zwemmers veroorzaken. Vorig jaar was daar minder sprake dan in de jaren ervoor, maar het was volgens Noord-Beveland nog steeds te veel.

Doordat de oesters worden opgeruimd en niet opgevist, kan de visserijwetgeving buiten beschouwing worden gelaten.

Kalk

De van de oesters afkomstige kalk zou kunnen worden gebruikt voor natuurlijke riffen of worden toegevoegd aan veevoer, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Als blijkt dat de oesters daarvoor niet kunnen worden ingezet, mogen ze worden gestort in een depot in het Veerse Meer.