Ideeën Toujours Kapelle borrelen alweer op

Van zaterdag 13 mei tot en met zondag 21 mei vindt voor de vijfde keer Toujours Kapelle plaats.

Dit is een week vol activiteiten met een Frans accent als omlijsting van de herdenking die jaarlijks plaatsvindt ter ere van de bijna zevenhonderd militairen van het Franse leger die tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden op Nederlandse bodem. Van hen zijn er 228 begraven op het Franse ereveld in Kapelle.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2013 lanceerde burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle het idee voor Toujours Kapelle. "Met de bedoeling om ons erfgoed in ere te houden en zowel onze bewoners als ook de Franse gemeenschap hierbij te betrekken", laat een gemeentewoordvoerder weten.

Aandacht

Hij riep bewoners, verenigingen, organisaties en ondernemers op om activiteiten op te zetten voor hun eigen achterban of klanten. "Dat bleek niet aan dovemansoren gericht, want velen gaven gehoor aan die oproep."

Jaarlijks groeide de aandacht voor het evenement en ook de omvang ervan met name door de activiteiten van en rond Museum Vitality en de Franse Slag Mars. "Vrijwel het hele basisonderwijs uit de gemeente en zelfs scholen van buiten Kapelle, sluiten aan bij de activiteiten." In alle dorpen zijn er activiteiten in de Franse week.

Startbijeenkomst

Stapelkamp roept mensen op om weer hun creativiteit aan te spreken en leuke activiteiten te organiseren. Een aantal deelnemers van afgelopen jaren is volgens hem alweer bezig met het bedenken van nieuwe activiteiten.

Bij de startbijeenkomst in de raadszaal is donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur iedereen welkom die zich wil inzetten voor de week. Belangstellenden kunnen ideeën bespreken of aansluiten bij initiatieven van anderen.