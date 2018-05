Zes varianten voor aansluiting Sloeweg

De provincie heeft ze beoordeeld op doorstroming, veiligheid, toekomstbestendigheid en de kosten. Gedeputeerde Harry van der Maas heeft ze vrijdag gepresenteerd. Ze zijn al besproken met betrokkenen.

Luxe variant

De aansluiting die het langste mee kan en het veiligste is, is ook de duurste: 22,5 miljoen euro. De zogenoemde STER-variant, een herziene versie van de oorspronkelijke aansluiting, heeft de voorkeur van betrokkenen zoals de gemeente Borsele en de Veiligheidsregio Zeeland.

Van der Maas maakte vrijdagochtend duidelijk dat deze er niet komt zonder bijdragen van andere partijen. “Het is een erg luxe variant, die je niet zoveel ziet in Nederland. Het Prins Clausplein is er een. De vraag is of je dat moet willen in Zeeland”, zei hij bij de presentatie.

Tijdelijk

De goedkoopste variant is een update van het huidige kruispunt. Met wat werk aan de verkeerslichten en een aantal extra stroken zou de weg een paar jaar vooruit kunnen. Kosten daarvan zouden zo’n half miljoen euro zijn. Van der Maas benadrukte echter dat hij deze oplossing vooral als een tijdelijke ziet. “Stel dat je niet in één keer een bedrag kunt vrijmaken en nog moet sparen zou je hiervoor kunnen kiezen.”

Haarlemmermeer

Daarnaast zijn er ook de zogenoemde sterrotonde, de trompet-variant en de Haarlemmermeer half en heel onderzocht. Kosten hiervan liggen tussen de 3,7 tot 14 miljoen euro. Van der Maas zei vrijdag de Haarlemmermeer heel-variant een goede oplossing te vinden. Hoewel deze niet helemaal conflictvrij zou zijn, is hij toekomstbestendig, betrekkelijk goedkoop (12 miljoen euro) en is het rijtijdverlies ten opzichte van de STER-variant minimaal. Bovendien zou het Sloepoort-gebied, het industriegebied achter ‘s-Heerenhoek, goed kunnen worden ontsloten. “Stel dat je daarmee iets wilt doen, dan zou dit een goede mogelijkheid zijn.”

Dekking

Het college van Gedeputeerde Staten praat de komende weken verder met alle betrokkenen over hun voorkeur en gaat ze op zoek naar manieren om de kosten te dekken.

Rond mei komt ze met haar voorkeursvariant. In juli neemt Provinciale Staten een besluit.

De aanleg van Sloeweg kost de provincie tot nu toe 76,5 miljoen euro, ruim 18 miljoen euro meer dan begroot. De kosten voor de nieuwe aansluiting van de verdubbelde weg op de Bernhardweg zijn daarbij nog niet inbegrepen.