Athlon: parel van de ASCX-Index

De autoleasemaatschappij Athlon heb ik lang in het vizier en voldoet inmiddels ruimschoots aan de voorwaarden. Mijn eerste koersdoel voor Athlon is 25,30 euro; een opwaarts potentieel van 19% (bij de huidige koers van 21,30 euro). De argumenten voor deze koopaanbeveling zal ik puntsgewijs uiteenzetten.

Recentelijk ligt het aandeel wat onder druk. De afgelopen drie maanden heeft Athlon het 7% slechter gedaan dan de AEX-Index. Tot voor kort dacht ik dat dit gerechtvaardigd was doordat vanaf 1 januari 2006 de fiscale behandeling van leaseauto's gewijzigd wordt. Ik heb hier echter contact over gehad met Investor Relations. Zij hebben aangegeven dat er geen enkele aanwijzing is dat de nieuwe regelgeving leidt tot het niet voortzetten van leasecontracten, ook niet bij kleine klanten. Daarnaast zal de uitstroom sowieso beperkt zijn, omdat de gemiddelde looptijd van een leasecontract 42 maanden is en de jaren 2002 en 2003 economisch magere jaren waren qua afgesloten leasecontracten. De derdekwartaalcijfers waren exclusief een kleine voorziening ook in lijn met de analistenverwachtingen.

Over analisten gesproken, even wat recente koersdoelen op een rij: Kempen 27 euro, SNS 25 euro, Fortis 22,75 euro en Rabobank 25 euro. Het gemiddelde koersdoel ligt dus rond de 25 euro; 17% boven de actuele koers. Athlon wordt ook steevast door de analisten genoemd in rijtjes van overnamekandidaten. De CEO Dhr. Bierstee gooit zelf dan ook olie op het vuur in zijn community call naar beleggers: "Als middelgrote zeer winstgevende en financieel gezonde Europese autolease-onderneming zijn wij een mooie bruid".

In beweging

Een overname is zeker denkbaar, want de sector is in beweging. Zo is dit jaar het Engelse RAC al door de verzekeraar Aviva overgenomen en is op 11 oktober een bod van 1200p op Northgate afgeslagen door de aandeelhouders (ook al hield het bod een premie in van 18%).

Het leuke is dat de potentiele bieder uit alle hoeken kan komen. Het business model van Athlon, met haar 'asset-backed' operationele leasecontracten, is niet alleen interessant voor een strategische koper, maar ook voor een Private Equity partij. Zo was de durfkapitalist KKR ook geinteresseerd om het Engelse RAC over te nemen, maar viste het achter het net. Een bank kan door haar (nog) betere credit rating naar mijn idee zelfs een 'instant profit' maken door direct na aankoop van Athlon de lange termijn schuld te herfinancieren. De Franse bank BNP Paribas is via haar dochter Arval actief op de autoleasemarkt en ING Lease is een belangrijke concurrent van Athlon op de Nederlandse markt. Dus uit de bankenhoek zou ook een bod kunnen komen.

Desinvestering

Athlon heeft naast autolease ook nog een schadeherstel poot. Deze draait echter niet naar behoren en Athlon is de alternatieven hiervoor aan het onderzoeken. Een desinvestering behoort tot de mogelijkheden. Dit zou een mooie katalysator kunnen zijn voor een koersstijging op korte termijn. Athlon is niet te beroerd om slecht renderende onderdelen te verkopen, dat bleek in het verleden toen ze de autodealersdivisie verkocht aan Stern Groep.

Ook zonder overname is Athlon een meer dan interessante belegging. De toekomstige groei moet komen uit selectieve acquisities in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Zo heeft Athlon recentelijk een eerste stap gezet in de Spaanse groeimarkt met de acquisitie van Business Renting Movilidad. De organische groei van de leasemarkt is ook goed te noemen (1% per kwartaal). Economisch lijkt het in de thuismarkt Nederland ook beter te gaan (52% van de leasecontracten). De winst per aandeel taxatie van Athlon ligt op 2,53 euro (bron: Thomson I/B/E/S Databaste). Dit houdt in dat de koers/winst verhouding van Athlon op 8,4 ligt. Ik heb een 'peer group' analyse gedaan om een idee te krijgen of dit duur of goedkoop is. Inchcape staat 12,3x, Lookers 11,1x, Northgate 12,9x en Sixt 13,4x de getaxeerde winst per aandeel voor 2006. Conclusie: Athlon is relatief goedkoop en een koers/winst verhouding van 10 zou te rechtvaardigen zijn. Deze k/w leidt dan ook tot mijn koersdoel van 25,30 euro (+19%). Het dividendrendement is met 3,33% ook behoorlijk. Een overname van Athlon behoort serieus tot de mogelijkheden.

De informatie in deze bijdrage is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De auteur heeft op het moment van publicatie een long positie in het genoemde aandeel.