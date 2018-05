De soap Van der Hoop

Voor het trotse Van der Hoop, opgericht in 1895, rest weinig anders dan verkoop van het nog aanwezige tafelzilver of liquidatie. Helemaal onverwacht is de misère echter niet. Directeur Peter van Hooijdonk werd na een omstreden bewind van acht jaar afgelopen zomer door de DNB de wacht aangezegd. Vanaf dat moment zit Van Hooijdonk thuis, hetgeen – als we zakenblad Quote moeten geloven – alleen door restaurant Het Tuynhuis werd betreurd.

Nu een volledige overname verkeken lijkt is het ook voor de vermogende clientèle onzeker wat er verder gaat gebeuren. Voor minder dan 500.000 euro kwam je de Herengracht 469 niet binnen. In het slechtste geval is de standaard vergoeding van 20 duizend euro uit de Collectieve Garantieregeling hun deel. Gezien de koersvorming van dinsdag geloven beleggers nog in een klein wonder. Het zal wel aan de tijd van het jaar liggen…