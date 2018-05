Heeft de krant nog toekomst?

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

In het vierde kwartaal van 2006 bedroeg de totale oplage van de dagbladen 3.768.964 exemplaren. Een lichte daling volgens HOI, het Instituut voor Media Auditing. Trouw, Het Financieele Dagblad, het Parool en de gratis dagbladen Metro en Spits boekten winst. De overige kranten zagen het aantal lezers dalen.

NRC Next

Bij PCM is echter iets bijzonders aan de hand. Ondanks een dalende oplage bij Volkskrant en NRC Handelsblad nam volgens het bedrijf de gezamenlijke oplage toe met 9,8 procent. Dit succes mag bijna volledig op het conto van NRC Next worden geschreven, dat inmiddels ruim 74 duizend abonnees heeft.

NRC Next, een sympathiek doch kansloos initiatief dachten veel 'mediakenners'. Een jonge doelgroep is niet geïnteresseerd in kwaliteit en wil daar al helemaal niet voor betalen. Ook zou de groei bij Next ten koste gaan van de middagkrant. Allemaal onzin achteraf. NRC Next is een winnaar en zorgt er bovendien voor dat NRC.nl gemiddeld twee keer zo veel jongeren trekt dan andere krantensites.

Telegraaf-light

Het bewijs dat een kwaliteitsproduct voor een herkenbare doelgroep scoort wordt ook geleverd door het AD, zei het in negatieve zin. De betaalde oplage zakte in het vierde kwartaal met 5,7 procent. Ik ben niet verrast. De krant is vlees noch vis. Een Telegraaf-light met V&D-uitstraling. Voor ieder wat wils, maar zonder passie en journalistiek hart. Kortom, de ideale krant voor de leestafel bij Albert Heijn.

De losse verkoop van het AD kelderde in het vierde kwartaal met maarliefst 16.566 naar 30.476 exemplaren per dag. Niet vreemd, gezien de forse groei van gratis dagbladen. Beursfonds Wegener heeft een belang van 37 procent in de joint venture AD Nieuwsmedia, waarin het Algemeen Dagblad en enkele regionale sufferdjes zijn ondergebracht. Een 'bleeder' met hoogst onzekere toekomst.

Doelgroep

Dat Trouw, FD en Parool als enige niet gratis kranten een oplagegroei realiseren is niet toevallig. Alledrie de kranten richten zich op specifieke doelgroepen. Wat pluriformiteit betreft mogen we overigens niet mopperen in ons kleine taalgebied. Al ontbreekt een Nederlandse International Herald Tribune met de door mij gewenste strikte scheiding tussen nieuws en opinie. De NRC komt enigszins in de buurt.

Visie en ondernemerschap loont, ook in krantenland. Nieuwe producten en abonnementsvormen en een goede synergie met de website kan het tij keren. Een initiatief als De Pers valt op door vakwerk en enthousiasme. Het laatste nieuws lezen we nu online, maar die oude, vertrouwde krant zou ik geen dag willen missen. En dat hoeft ook niet, met papier is nog steeds geld te verdienen.