Barron's: koers Google kan halveren

Door Hans Jager van Blikopdebeurs.com

Het aandeel is weliswaar 25% gezakt van haar top op 475 dollar, maar de marktkapitalisatie van 110 miljard dollar is nog altijd goed voor 27 keer de omzet en 17 keer de nettowinst over 2005. Zelfs voor internetbegrippen ratio's van een andere planeet. Een aantal euforische beleggers blijft echter kijken naar de waardeontwikkeling van het aandeel in plaats van die van het bedrijf, aldus een kritische analist in het artikel.

Barron’s maakt een eenvoudig rekensommetje. Google verdiende $5,70 per aandeel in 2005 en volgens de analistenconsensus moet dat groeien naar $8,85 in 2006 en $12,06 in 2007. Dat lijkt fraai, echter kosten voor aandelenopties worden niet meegenomen terwijl aanzienlijke rente inkomsten wel zijn meegeteld. Als de cashpositie van $26 dollar per aandeel van de koers wordt afgetrokken komt de koers-winstverhouding uit op 45.

Het artikel lijkt een self-fulfilling prophecy in beweging te zetten. Beleggers zochten maandag de uitgang op en zetten het aandeel ruim 4,5% lager. Fundamenteel kan gesteld worden dat goede vooruitzichten volledig zijn ingeprijst terwijl risico's - hapering van het groeitempo en prijsdruk in de online advertentiemarkt – tot nu toe slechts tot een beperkte correctie leidden. Er kan de komende tijd dus nog een boel lucht uit deze ballon.