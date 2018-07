Japanse beurs zet opmars dinsdag voort

De Nikkei-index in Tokio ging 0,7 procent hoger de dag uit op 22.196,89 punten. Het was de derde winstbeurt op rij.

De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group kregen er 1,2 en 0,8 procent bij. Tokyo Electron en Advantest, die veel producten verkopen in het buitenland, profiteerden van de goedkopere yen en stegen 1,8 en 0,9 procent.

Nissan toonde herstel en klom bijna 4 procent. Het aandeel verloor een dag eerder 4,6 procent nadat bekend werd dat de automaker heeft gesjoemeld met de uitstootgegevens.

Internetbedrijf Yahoo Japan steeg met 11,4 procent. Het Japanse telecomconcern SoftBank neemt een belang van ruim 10 procent in Yahoo Japan over van de Amerikaanse investeerder Altaba. Daar is een bedrag van zo'n 2 miljard dollar mee gemoeid.

In Hongkong boekte de Hang Seng-index een tussentijdse winst van 0,1 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,3 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Chinese inflatie in juni conform de verwachting is uitgekomen op 1,9 procent.

De All Ordinaries in Sydney zakte met 0,4 procent en de Kospi in Seoul steeg met 0,4 procent.