Tencent gaat met muziekstreamingtak naar Amerikaanse beurs

Er zijn geen gegevens bekendgemaakt over wanneer de beursgang precies moet plaatsvinden, of hoeveel aandelen er precies verkocht worden. Het aandeel zal worden verkocht als TME, maakt het bedrijf bekend in een verklaring.

De Financial Times meldde in mei al dat de muziekstreamingdienst volgens betrokken bankiers een beurswaarde van boven de 30 miljard dollar verwachten. Ter vergelijking: Spotify, de grootste streamingdienst, heeft een beurswaarde van 31 miljard dollar.

Tencent Music is dan ook marktleider in China op het gebied van muziekstreaming. Dat doet het niet met één muziekstreamingdienst, maar drie muziekdiensten waarvan het eigenaar is: QQ Music, KuGou Kuwo. In totaal heeft het 600 miljoen gebruikers, waarvan er 15 miljoen betalende gebruikers zijn.

Tencent zelf heeft een notering aan de beurs in Hong Kong en heeft een beurswaarde van 480 miljard dollar. Het is ook eigenaar van de in China populaire chat- en betaal-app WeChat.