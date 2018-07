Franse containergigant trekt zich terug uit Iran wegens sancties VS

Dat komt volgens de baas bij het concern, Rodolphe Saadé, ''door de regering Trump''. CMA CGM is sinds 2016 in Iran en werkt samen met de Islamic Republic of Iran Shipping Lines.

De regering van de Amerikaanse president Trump heeft zich in mei teruggetrokken uit het internationale akkoord waarmee in 2015 een langslepend conflict van Iran met een reeks mogendheden werd bijgelegd. Iran beperkt zijn nucleaire programma in ruil voor het schrappen van sancties en meer economische banden. Trump heeft het akkoord opgezegd en dreigt alle ondernemingen die handel blijven drijven met Iran dat ze op een zwarte lijst komen.

De Iraanse president Hassan Rohani heeft zaterdag de Europese Unie om hulp gevraagd om met praktische maatregelen de Amerikaanse sancties tegen te gaan. Een aantal Europese landen heeft beloofd ondernemingen die in Iran actief blijven, bij te staan. Maar voor een gigant als CMA CGM is het risico uit de Amerikaanse markt te worden gestoten voldoende aanleiding dat land gauw vaarwel te zeggen.

De Franse oliemaatschappij Total trekt zich terug uit een gaswinningsproject in Iran. Volgens de baas van Total, Patrick Pouyanné, heeft hij geen keus. ''Je kan geen internationale groep leiden die in 130 landen werkt als je geen toegang hebt tot de financiële wereld van de VS.''