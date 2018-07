'Hudson's Bay verkoopt helft van Europese vestigingen'

De overeenkomst is volgens het Duitse magazine WirtschaftsWoche op 3 juli getekend en wordt als een "fusie van gelijken" getypeerd.

Volgens de Wall Street Journal betaalt Signa 1,1 miljard euro aan Hudson's Bay. Signa neemt ook 750 miljoen euro aan schuld op zich.

Als onderdeel van de deal wordt een joint venture opgericht, die uit het Duitse warenhuis Kaufhof (eigendom van Hudson's Bay) en warenhuis Karstadt (eigendom van Signa) zal bestaan. Signa zal een iets groter aandeel in de joint venture hebben en zal ook de operationele leiding op zich nemen.

Onder druk

De Canadese warenhuisketen staat al enige tijd onder druk in Europa. De omzet in winkels in Duitsland en België het afgelopen kwartaal daalde met 6,6 procent, maakte het bedrijf al eerder bekend. Over Nederland gaf het bedrijf geen specifieke cijfers.

Hudson's Bay heeft sinds september vorig jaar ook winkels in Nederland. Stefaan Le Clair, directeur van Hudson's Bay in Nederland en België, zei eerder dit jaar dat het bedrijf het voorlopig bij de vijftien winkels die al aangekondigd zijn houdt. Eerder had het moederbedrijf het nog over twintig.

In Noord-Amerika gaat het beter, met name bij Saks Fifth Avenue, waar 6 procent meer verkocht werd. Hier zet het winkelconcern wel het mes in zijn organisatie.