AEX-index eindigt 0,6 procent in de plus, SBM zakt 7 procent

Verder was het sentiment op de Europese beurzen wel positief, mede dankzij gunstige nieuwe gegevens over de Duitse fabrieksorders.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent in de plus op 552,44 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 761,83 punten. De beurs in Londen won 0,4 procent, Parijs steeg 0,9 procent en Frankfurt ging 1,2 procent omhoog.

SBM Offshore raakte bij de middelgrote fondsen meer dan 7 procent aan beurswaarde kwijt. De oliedienstverlener verklaarde niet blij te zijn met de tussentijdse uitspraak van de rechter in Brazilië in de slepende Petrobras-corruptiezaak in het land.

Het staatsoliebedrijf mag van de rechter een percentage van maandelijkse contractbetalingen inhouden. De rechter oordeelde nog niet over de hoogte van de bedragen.

ArcelorMittal

De meest opvallende beweger in de Amsterdamse hoofdindex was staalconcern ArcelorMittal, dat 4 procent won. De Europese Commissie heeft aangekondigd halverwege deze maand beperkingen in te voeren die moeten voorkomen dat de EU overspoeld raakt met staal van buiten Europa.

Door de Amerikaanse importheffingen op staal is dat land nu immers een minder aantrekkelijke bestemming voor staalleveringen.

Roestvrijstaalbedrijf Aperam deed het met een plus van ruim 3 procent ook erg goed in de MidKap. Alleen chipbedrijf Besi (plus 4,3 procent) liet in die lijst een grotere koerswinst zien.

Auto's

Elders in Europa waren onder meer autoconcerns in trek. In Frankfurt stegen Volkswagen en Daimler bijvoorbeeld zo'n 4 procent. De Amerikaanse president Donald Trump zou bereid zijn af te zien van zijn plannen om importtarieven te heffen op Europese auto's als de EU de tarieven op Amerikaanse voertuigen schrapt.

De euro was 1,1697 dollar waard, tegen 1,1641 dollar op woensdag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 73,50 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,1 procent tot 78,16 dollar per vat.