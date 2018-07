Japanse beurs zet daling voort

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei-index zag een eerdere winst verdampen en eindigde uiteindelijk 0,1 procent lager op 21.785,54 punten. De Japanse hoofdindex verloor een dag eerder al ruim 2 procent en noteert rond het laagste niveau in drie maanden.

De Japanse technologiebedrijven behoorden tot de stijgers na de koerswinsten onder de Amerikaanse branchegenoten. Computerspelletjesmaker Nintendo won 1,9 procent en de producent van elektronische componenten Murata Manufacturing klom 1,2 procent.

HTC

In Taiwan kelderde telefoonmaker HTC bijna 7 procent. Het bedrijf schrapt vijftienhonderd banen in het thuisland vanwege tegenvallende verkopen van zijn mobieltjes.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, raakte de Hang Seng-index tussentijds 2,1 procent kwijt.

De beurs in Shanghai, die rond het laagste niveau in twee jaar noteert, bleef vrijwel onveranderd. De Kospi in Seoul won 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte 0,1 procent aan. De Australische centrale bank hield de rente conform verwachting onveranderd.