Van Lanschot stuurt niet-beleggende klanten weg

Dat meldt Het Financieele Dagblad (FD) dinsdag op basis van een brief die Van Lanschot naar de klanten gestuurd heeft.

Een woordvoerder van de bank bevestigt dat de bank klanten die geen beleggingsrekening hebben aangeschreven heeft. Op termijn wil de bank afscheid nemen van deze klanten.

In de brief schrijft de bank dat de kracht van Van Lanschot in het beheren van vermogen ligt. Met alleen het aanbieden van betaal- en spaarrekeningen kan de bank zichzelf niet onderscheiden. Volgens het FD hebben enkele duizenden klanten de brief gekregen, maar daar kon de voorlichter niets over vertellen.

Eerder stuurden Deutsche Bank en ABN AMRO klanten weg. Zo stuurde ABN in 2016 zo'n vijftienduizend klanten in het buitenland weg. Door nieuwe regelgeving zou het te duur zijn om deze klanten aan te houden.