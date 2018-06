Beleggers verwachten veel van het aandeel Shell

Dat het beleggersvertrouwen nog steeds hoog is, blijkt uit de maandelijkse ING Beleggersbarometer. Deze maand staat de stand op 141 punten, een minimaal verschil ten opzichte van mei (144). Een niveau van 100 is neutraal in de barometer.

Het vertrouwen in de Nederlandse aandelenbeurs blijft bij veel beleggers hoog. Iets meer dan de helft van hen verwacht dat de koers van de AEX de komende drie maanden verder stijgt. Beleggers verwachten dat de AEX in september uitkomt op 528 punten.

Ondanks het optimisme blijven beleggers voorzichtig en risicovolle sectoren en obligaties worden gemeden. Beleggers verwachten het meeste van de technologie-aandelen ASML en Alibaba. 16 procent van de beleggers verwacht het meeste rendement van ASML en 12 procent verwacht dat van de aandelen van Alibaba.

Populair

Intussen leidt de hoge olieprijs ertoe dat de helft van de beleggers minder of bewuster de auto pakt of tankt bij een goedkoper tankstation. En de hogere olieprijs is waarschijnlijk de oorzaak dat Shell het aandeel is geworden waar beleggers de komende maanden het meest van verwachten. Voorheen noemden zij ASML als populairste aandeel.

Tot slot onderzocht ING hoe het zit met vakantieplannen van beleggers. Uit de peiling blijkt dat 98 procent op vakantie gaat. De helft van de beleggers geeft aan dit jaar net zoveel uit te geven als vorig jaar, 16 procent geeft waarschijnlijk meer uit.