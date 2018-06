Amerikaanse beurzen sluiten flink lager

De Amerikaanse president Donald Trump drong bij het Congres aan op verruiming van de mogelijkheden om Chinese en andere buitenlandse investeerders in de VS te weren, maar koos niet voor verdergaande maatregelen. Veel marktpartijen gingen uit van harder optreden.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot desondanks 0,7 procent lager op 24.117,59 punten. De brede S&P 500 verloor 0,9 procent tot 2.699,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 1,5 procent in tot 7.445,09 punten.

Chipbedrijven als Qualcomm, Intel en AMD zouden last kunnen krijgen van een verdere escalatie van de handelsoorlog. Zij verloren tot 3,4 procent. Ook Chinese bedrijven met een Amerikaanse notering als onlinemarktplaatsen Alibaba en JD.com en videoplatform iQiyi gingen tot 13,3 procent omlaag.

Olieprijs

De olieprijzen stegen opnieuw flink. Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder tot 72,40 dollar per vat. Brentolie kostte 1,4 procent meer en ging voor 77,36 dollar per vat van de hand. Oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips profiteerden en gingen tot 2,1 procent omhoog.

Aan het overnamefront werd bekend dat de grote levensmiddelenproducenten Conagra Brands (min 7,3 procent) en Pinnacle Foods (min 4,3 procent) gaan fuseren. Conagra legt een bedrag van 10,9 miljard dollar inclusief schuld op tafel voor zijn kleinere branchegenoot.

Disney (min 0,3 procent) kreeg toestemming van het Amerikaanse ministerie van Justitie om een groot deel van 21st Century Fox (plus 2,4 procent) over te nemen. Daar heeft Disney 71 miljard dollar voor over. Voor kabelaar Comcast (min 1,5 procent) wordt het nu moeilijker om de strijd om Fox in zijn voordeel te beslechten.

Snackfabrikant General Mills meldde een daling van zijn kwartaalomzet. De maker van Cheerios verloor 0,7 procent.

Apple (min 0,2 procent) schikte een zaak over inbreuk op patenten met Samsung. Volgens een uitspraak in mei kon de iPhonemaker een schadevergoeding van 539 miljoen dollar tegemoet zien van het Koreaanse bedrijf. De inhoud van de schikking is niet bekendgemaakt.

De euro was 1,1554 dollar waard. Bij het sluiten van de Europese beurzen was dat nog 1,1589 dollar.