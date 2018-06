Japanse beurs eindigt licht lager

Ook noteerden veel bedrijven ex-dividend, wat zorgde voor extra koersdruk. Elders in het Verre Oosten lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,3 procent in de min op 22.271,77 punten. Bedrijven als technologieconcern Canon, bandenmaker Bridgestone en tabaksfabrikant Japan Tobacco noteerden ex-dividend en verloren tot circa 4 procent.

De olieprijzen zaten in de lift nadat de Verenigde Staten zijn bondgenoten opriep om vanaf 4 november geen olie meer te importeren uit Iran.

Luchtvaartmaatschappijen

De luchtvaartmaatschappijen Japan Airlines en ANA Holdings, die hun brandstofkosten zien stijgen door de hogere olieprijzen, zakten 1,2 procent en 1,6 procent. Containervervoerders Mitsui OSK Lines en Nippon Yusen daalden 1,5 procent en 0,5 procent.

In Hongkong ging de Hang Seng-index tussentijds 1,1 procent omlaag. Ook de beurs in Shanghai zakte verder weg en verloor 1,2 procent. De Chinese beurs heeft sinds het hoogtepunt in januari al ruim 20 procent aan waarde verloren. De All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak en de Kospi in Seoul verloor 0,1 procent.