Brussel onderzoekt verkoop nylonactiviteiten Solvay aan BASF

Brussel vreest dat de transactie de concurrentie in de bevoorradingsketen van de nylon- en aramideproductie verkleint.

Nylon wordt gebruikt in alledaagse producten als kleding, sportschoenen en kleden, maar is ook een belangrijke onderdeel in de industrie, bijvoorbeeld om lichtere motoren te maken, en in auto's.

"Er zijn maar weinig fabrikanten die essentiële grondstoffen leveren voor nylonproducten", zegt EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging). "We moeten dus onderzoeken of deze transactie niet leidt tot hogere prijzen of minder keuze voor de Europese bedrijven, en uiteindelijk dus de consument."

Het Belgische chemieconcern verkoopt zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro aan BASF.