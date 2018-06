Hoofdrol voor oliesector op Wall Street

In het kielzog gingen oliegerelateerde fondsen mee omhoog. Verder zette president Trump handelsverhoudingen met andere landen verder op scherp door met importtarieven op Europese auto's te dreigen.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,5 procent op 24.580,89 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2.754,88 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 7.692,82 punten.

De OPEC en zijn bondgenoten werden het eens over een verhoging van het productieplafond met 1 miljoen vaten per dag. In de praktijk zal de verhoging echter meer in de richting van 600.000 vaten uitkomen, omdat sommige OPEC-landen helemaal niet in staat zijn extra te produceren.

Olieprijzen

Het nieuws over de productiegroei stuwde de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 5,7 procent duurder op 69,27 dollar en voor Brentolie moest 3,6 procent meer worden betaald tot 75,68 dollar per vat. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips stegen tot 4,1 procent en oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean wonnen tot 6,4 procent.

Verder was er aandacht voor de autosector. Volgens Trump kunnen de heffingen op auto's uit de EU gaan gelden als Europese handelsbarrières en tarieven op Amerikaanse goederen niet spoedig worden opgeheven. Automakers als General Motors en Fiat Chrysler eindigden de sessie met winst. Ford leverde 0,5 procent aan beurswaarde in.

Stresstest

De uitkomsten van de eerste fase van de stresstest, die werd opgelegd door de Federal Reserve, zetten de koersen van financiële fondsen in beweging. Volgens de Fed voldeden de banken aan de kapitaaleisen in het geval van een zware economische crisis. Goldman Sach, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup en JPMorgan Chase speelden evengoed tot 1,6 procent kwijt.

Softwarebedrijf Red Hat kelderde 14 procent na tegenvallende vooruitzichten. Technologiebedrijf BlackBerry zakte 8,7 procent, ondanks meevallende resultaten. De verkoper van tweedehands auto's CarMax meldde beter dan verwachte cijfers en sprong bijna 13 procent omhoog.

De euro was 1,1661 dollar waard, tegen 1,1637 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op vrijdag.