Verliezen op Europese beurzen door oplopende handelsspanningen

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent in de min op 552,60 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 787,19 punten. De markten in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,4 procent.

In de AEX was speciaalchemieconcern DSM de koploper met een plus van 1 procent. Daarmee herstelde DSM iets van de forse tik een dag eerder toen het bedrijf met een strategische update kwam. Verlichtingsbedrijf Signify sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,6 procent.

Chiptoeleverancier Besi was de grootste daler in de MidKap met een min van ruim 6 procent na een adviesverlaging door NIBC. Air France-KLM steeg 0,4 procent in waarde. Volgens zakenkrant Les Echos overweegt de Franse staat alsnog zijn belang in de luchtvaartcombinatie te verkopen.

Flow Traders

Beursintermediair Flow Traders leidde bij de middelgrote fondsen met een plus van 1,2 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD profiteerde van een positief rapport van ING en noteerde een winst van 0,9 procent.

Daimler ging 4,3 procent onderuit op de Duitse beurs. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz gaf een winstwaarschuwing vanwege de Chinese importtarieven op Amerikaanse auto's en de beslommeringen rondom sjoemeldiesels.

Branchegenoten BMW en Volkswagen verloren tot 3,1 procent. In Parijs leverden PSA Peugeot Citroën en Renault tot 5,2 procent in.

Bpost

Bpost werd in Brussel bijna 5 procent lager gezet. Beleggers waren niet onder de indruk van de toekomstplannen van het Belgische postbedrijf, dat in de komende jaren de winst niet ziet stijgen. In de MidKap was branchegenoot PostNL een behoorlijke daler met een verlies van 2,4 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 65,47 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent tot 73,48 dollar per vat. Olieproducent Iran lijkt in aanloop naar de OPEC-vergadering toch akkoord te gaan met een kleine productieverhoging door het oliekartel.

De euro was 1,1604 dollar waard, tegen 1,1588 dollar op woensdag.