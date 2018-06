Tech profiteert op kalm Wall Street

De zorgen over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China verdwenen wat naar de achtergrond en vooral technologiebedrijven deden het goed. Verder waren er ontwikkelingen in de overnamestrijd om 21st Century Fox en ging Starbucks in de uitverkoop.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager, de zevende verliesbeurt op rij, op 24.657,80 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg juist 0,2 procent tot 2767,32 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,7 procent op 7781,52 punten.

Facebook

Techbedrijven lijken minder vatbaar voor de handelsoorlog tussen de VS en China en waren in trek op de beurs. Facebook bereikte zelfs een mijlpaal. Het aandeel steeg 2,3 procent en was daarmee enkele maanden na het begin van het privacyschandaal voor het eerst meer dan 200 dollar waard. Microsoft, Amazon, Alphabet en Netflix stegen tot 2,9 procent.

De strijd in de mediawereld op 21st Century Fox (plus 7,5 procent) lijkt beslist in het voordeel van Walt Disney, dat 1 procent steeg. Fox heeft ingestemd met een verhoogd bod ter waarde van 71 miljard dollar van Disney.

Ook het feit dat Disney naar verluidt al dicht bij goedkeuring van een toezichthouder is geeft een voorsprong op een rivaliserend bod door kabelgigant Comcast (plus 1,8 procent).

Starbucks

Koffieketen Starbucks kwam met een voorzichtige prognose voor de vergelijkbare omzetgroei in het lopende kwartaal en gaat vestigingen sluiten. Wel gaat Starbucks meer geld uitkeren aan de aandeelhouders via dividend en de inkoop van aandelen. Starbucks kreeg een afwaardering aan de broek en leverde ruim 9 procent in.

Oracle verloor 7,5 procent. De producent van bedrijfssoftware zag zijn resultaat de afgelopen periode verbeteren. De winstverwachting voor het lopende kwartaal stelde echter teleur. Pakketjesvervoerder FedEx zag zijn winst en omzet stijgen, maar zakte 2,7 procent.

Beleggers verwerkten ook het nieuws dat oudgediende GE na meer dan een eeuw zijn plek in de Dow-Jonesindex verliest aan drogisterijbedrijf Walgreens Boots Alliance (plus 5,3 procent). GE zakte 0,5 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent meer op 66,22 dollar. Brentolie zakte 1 procent in prijs tot 74,33 dollar per vat. De euro was 1,1580 dollar waard, tegen 1,1588 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.