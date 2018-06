'Shell ontwijkt dividendbelasting met toestemming van Belastingdienst'

President-directeur van Shell Marjan van Loon reageert "stomverbaasd''. Ze vindt de berichtgeving "tendentieus''.

In Trouw zet hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam grote vraagtekens bij de overeenkomst die de Belastingdienst met Shell sloot. Die komt erop neer dat dividend aan aandeelhouders van buiten Nederland wordt uitgekeerd via een Britse dochtermaatschappij en een trust op het Kanaaleiland Jersey. Ze hoeven er dan geen belasting over te betalen.

In een artikel dat volgende week wordt gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht, stelt hij dat de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst in strijd lijkt met de Wet op de dividendbelasting.

Volgens een berekening van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is zo sindsdien 45 miljard euro uitgekeerd. Als over dat bedrag wel dividendbelasting was betaald, zou dat volgens de organisatie 7 miljard euro hebben opgeleverd.

Aandelen

Shell verdedigt de manier waarop het bedrijf dividenduitkeringen afhandelt en stelt dat het "altijd transparant is geweest''. Het bedrijf handelt naar eigen zeggen "volledig in lijn met de fiscale wet- en regelgeving in Nederland''.

De huidige werkwijze komt voort uit de samenvoeging van de Nederlandse en de Britse moedermaatschappijen van het bedrijf in 2004. Omdat Groot-Brittannië geen dividendbelasting kent en Nederland wel, werd besloten twee soorten aandelen uit te geven: A-aandelen waar dividendbelasting over wordt geheven, die Nederlandse aandeelhouders overigens via de Belastingdienst terug kunnen krijgen, en B-aandelen waarbij dit niet gebeurt.

"Dit loste het probleem op voor de aandeelhouders van de Britse moedermaatschappij en maakte de weg vrij voor een hoofdkantoor in Den Haag'', stelt Shell. Het bedrijf benadrukt dat het Nederlandse hoofdkantoor de economie veel oplevert.

Volgens hoogleraar Van de Streek zou de redenering achter de belastingafspraken echter geen stand houden voor een rechter.

Parlementaire enquête

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt dat er een parlementaire enquête moet komen over het coalitiebesluit om de dividendbelasting af te schaffen. Directe aanleiding voor het pleidooi, dat Klaver zaterdag nog naar de overige fractievoorzitters wil sturen, is de berichtgeving in Trouw. Ook de SP spreekt schande van de afspraak tussen Shell en de Belastingdienst waar de krant over schrijft.

Volgens Klaver hangt rond de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting ''de geur van vriendjespolitiek. Dit is niet hoe een democratie hoort te werken. Er gaat iets helemaal verkeerd als één bedrijf zo machtig is dat het zijn eigen regels mag maken. In een rechtsstaat staat niemand boven de wet'', stelt hij.

SP-leider Lilian Marijnissen spreekt van een ''stinkende deal'' en noemt premier Mark Rutte ''een loopjongen van het grootkapitaal die het geld en de macht van de rijkste 10 procent beschermt''. Rutte heeft wat haar betreft ''wat uit te leggen, dat mag hij komende week in de Kamer doen.''

Zowel GroenLinks als SP vindt dat de Staat ruim 7 miljard euro die Shell-aandeelhouders aan dividendbelasting vermeden zouden hebben alsnog moet innen.

