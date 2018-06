PostNL in de plus op verder vlakke Amsterdamse beurs

De handel stond vooral in het teken van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens persbureau Bloomberg goedkeuring gegeven aan heffingen op Chinese goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 567,65 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 807,01 punten.

De beurs in Parijs steeg 0,4 procent. Londen daalde 0,6 procent en Frankfurt bleef ongewijzigd.

PostNL

PostNL was de grote winnaar in de MidKap met een plus van 8,6 procent. Het kabinet wil volgens De Telegraaf de overheidsbemoeienis op de postsector afbouwen.

Behalve minder overheidsbemoeienis, zou ook mededingingsautoriteit ACM een stapje terug moeten doen. Die stond tot nu toe samenwerking tussen PostNL en andere postbedrijven in de weg.

Air France-KLM was de grootste daler met een min van 3,2 procent. De luchtvaartcombinatie streeft ernaar begin juli een definitieve vervanger te hebben voor de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac.

ABN AMRO

In de AEX stonden de financiële bedrijven onder druk door het vooruitzicht dat de rente in de eurozone pas op z'n vroegst in het midden van 2019 zal worden verhoogd. Aegon en ABN AMRO verloren rond 2 procent.

Heineken ging aan kop met een plus van 1,5 procent. Volgens de rechtbank was de goedkeuring van de overname van de groothandelstak van de brouwer door Sligro terecht.

Adyen

Op de lokale markt zakte Adyen 2,7 procent tot 426 euro. Bij de beursgang van het fintechbedrijf op woensdag hebben de aandeelhouders die een belang verkochten gezamenlijk 947 miljoen euro opgehaald.

In Londen vielen de nieuwe doelstellingen van Rolls-Royce (plus 9,8 procent) in goede aarde. De Britse bouwer van motoren ging een dag eerder ook al flink vooruit na het schrappen van duizenden banen.

Euro en olie

De euro was 1,1603 dollar waard, tegen 1,1635 dollar op donderdag.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 66,80 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 75,34 dollar per vat.