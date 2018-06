Adyen knalt omhoog na beursgang

De beursgang van Adyen geldt als de grootste sinds die van ABN AMRO in 2015. Het is ook de grootste Europese techbeursgang van 2018.

Adyen regelt betalingen voor bedrijven. Klanten zijn onder meer Groupon, Evernote, Booking, Airbnb en Ebay. Bij de openingskoers van 240 euro was het Amsterdamse fintechbedrijf al meer dan 7 miljard euro waard.

Dat het bedrijf ervoor kiest om op het Damrak naar de beurs te gaan, is opvallend. Veel Europese techbedrijven, zoals het Zweedse Spotify en het Nederlandse NXP, kiezen voor een notering in New York.

Inmiddels kunnen ook particulieren handelen in het aandeel, maar de voorinschrijving was alleen aan institutionele beleggers voorbehouden. Zo'n 13 procent van de aandelen worden verhandeld op de beurs.

Schaalbaar model

De verwachtingen rond de beursgang lagen vooraf al behoorlijk hoog. De introductieprijs van 240 euro lag al aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van tussen de 220 en 240 euro. "Dit is wel een van de grotere techbedrijven in Europa", zei beursanalist Corné van Zeijl van vermogensbeheerder Actiam eerder al tegen NU.nl.

Adyen is interessant voor beleggers omdat het businessmodel zo schaalbaar is, aldus Van Zeijl. Het platform is er al en alle extra groei is winst. "Zij ontzorgen bedrijven van betaalproblemen en dat zijn juist zaken waar die bedrijven niet mee te maken hebben. En je betaalt een minimale premie."

Met de beursgang zijn de oprichters van het bedrijf honderden miljoenen waard, maar ook de rest van de ongeveer 750 medewerkers verdient aan de beursgang, omdat iedereen meedoet aan het interne optieprogramma, bevestigde het bedrijf eerder tegenover het AD.