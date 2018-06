Gemengd slot op beurzen New York

De financiële fondsen op Wall Street boden wat steun aan de handel door signalen dat de Europese Centrale Bank (ECB) met de afbouw van zijn omvangrijke opkoopbeleid gaat beginnen. Verder werd door beleggers vooral uitgekeken naar de G7-top die vrijdag begint.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.241,41 punten. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 2.770,37 punten en de technologiebeurs Nasdaq ging 0,7 procent omlaag tot 7.635,07 punten.

In navolging van banken en verzekeraars in Europa lieten grote Amerikaanse banken als Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup en Morgan Stanley plussen tot 0,5 procent optekenen.

Geopolitiek lijken de spanningen tussen de Verenigde Staten en China iets af te nemen. Het Chinese ministerie van Handel benadrukte een verdere escalatie van het handelsconflict met de Amerikanen te willen vermijden en toonde zich bereid de import uit de VS op te voeren.

Het protectionistische beleid van president Donald Trump zal ook het belangrijkste onderwerp zijn op de topconferentie van de G7, de zeven belangrijkste westerse economieën, die vrijdag en zaterdag in Canada plaatsvindt.

NXP Semiconductors

Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors sprong bijna 5 procent omhoog. Volgens kenners is de kans dat Peking toestemming voor de miljardenovername van NXP door het Amerikaanse Qualcomm geeft een stuk groter geworden door het akkoord dat werd bereikt tussen China en de VS over de Chinese smartphonemaker ZTE. Door die deal zijn de Amerikaanse sancties tegen ZTE van de baan.

Google-moeder Alphabet verloor ruim 1 procent. Volgens zakenkrant Financial Times staat het bedrijf een nieuwe Europese miljardenboete te wachten wegens concurrentievervalsing. De boete kan oplopen tot een tiende van de jaaromzet. De technologiereus kreeg vorig jaar al een boete van 2,4 miljard euro van Brussel.

McDonald's

Levensmiddelenproducent J.M. Smucker ging 5,4 procent onderuit na tegenvallende verwachtingen. Fastfoodketen McDonald's was in trek met een plus van 4,4 procent na berichten dat het bedrijf meer banen wil schrappen om kosten te besparen.

De euro was 1,1800 dollar waard, tegen 1,1825 dollar bij het Europese slot. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,9 procent naar 65,98 dollar. Een vat Brentolie werd 2,6 procent duurder op 77,30 dollar.