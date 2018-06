Groen Wall Street teert nog op banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger gesloten. Het beter dan verwachte banenrapport van vrijdag zorgde ook na het weekend nog voor optimisme op de beurzen.

Zorgen over de wereldhandel zakten wat naar de achtergrond. Verder gingen de olieprijzen in aanloop naar de OPEC-bijeenkomst later deze week omlaag.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 24.813,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2746,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7606,46 punten.

Handelsfront

Aan het handelsfront zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dat de Verenigde Staten na het aankondigen van importtarieven voor EU-producten nog enkele dagen de tijd hebben om een handelsoorlog te voorkomen. Komend weekeinde is er een top van de regeringsleiders van de G7.

De olieprijzen zakten naar het laagste niveau in twee maanden. Handelaren speculeerden op een mogelijke inperking van de productieverlagingen door de OPEC en andere olieproducenten. De OPEC-landen komen later deze week bijeen. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,4 procent in prijs tot 64,90 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 75,36 dollar. Oliebedrijven ExxonMobil en Chevron zakten tot 1,3 procent.

Facebook

Verder werd bij de bedrijven vooral gekeken naar Microsoft, dat programmeurswebsite GitHub overneemt voor zo'n 7,5 miljard dollar in aandelen. Microsoft steeg 0,9 procent.

Facebook (min 0,4 procent) was opnieuw negatief in het nieuws vanwege zijn privacybeleid. Het techbedrijf heeft tientallen makers van mobiele telefoons toegang gegeven tot gegevens van gebruikers van het sociale netwerk en hun vrienden, schrijft The New York Times. Mogelijk heeft Facebook de Amerikaanse wet overtreden. Apple presenteerde een aantal vernieuwingen van zijn besturingssystemen voor verschillende apparaten en sloot 0,8 procent hoger.

Walmart

Investeerder Advent neemt een meerderheidsbelang in de Braziliaanse divisie van supermarktconcern Walmart. Walmart verwacht een boekverlies van 4,5 miljard dollar op die transactie en steeg bijna 3 procent.

De euro was 1,1696 dollar waard, tegenover 1,1692 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.