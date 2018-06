Europese beurzen sluiten hoger, Air France-KLM favoriet

De handelsspanningen leken mede daardoor wat naar de achtergrond te verdwijnen. In Amsterdam was Air France-KLM in trek na interesse van hotelgroep Accor in een belang in de luchtvaartmaatschappij.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent hoger op 561,70 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden ASR en NN Group ex dividend. De MidKap steeg 0,2 procent, tot 802,15 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,5 procent vooruit.

Air France-KLM steeg 5,5 procent en was daarmee de grote winnaar bij de middelgrote bedrijven. De Franse hotelgroep Accor (min 7 procent) bevestigde interesse te hebben in het verkrijgen van een minderheidsbelang in de luchtvaartcombinatie. Het bedrijf zou specifiek kijken naar het belang van de Franse staat, die ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM bezit.

Altice

In de AEX ging telecom- en kabelbedrijf Altice aan kop met een plus van 3,4 procent. Zwaargewicht Heineken deed het met een plus van 2,8 procent ook goed. ArcelorMittal kreeg er 1,2 procent bij. Beleggers trokken zich weinig aan van een bericht in het Duitse tijdschrift Der Spiegel dat het staalconcern in Duitsland een kartelboete tegemoet kan zien.

Bij de kleinere bedrijven verloor Vastned 0,6 procent. De vastgoedinvesteerder liet weten dat de overname van Vastned Retail Belgium niet doorgaat. In Brussel kelderde Vastned Retail Belgium bijna 10 procent. Dat is de grootste daling in vier jaar. Funderingsspecialist Sif Holdings steeg 2,8 procent na een adviesverhoging door Kepler Cheuvreux.

UniCredit

In Milaan won UniCredit 0,8 procent. De Italiaanse bank bekijkt volgens zakenkrant Financial Times een fusie met de Franse branchegenoot Société Générale.

In Parijs klom Société Générale 0,7 procent na een voorlopige schikking met de Amerikaanse autoriteiten in een zaak rond gesjoemel met rentetarieven en een kwestie over het betalen van steekpenningen in Libië. Ook elders in Europa zaten bankaandelen in de lift.

De euro was 1,1692 dollar waard, tegen 1,1677 op vrijdag.