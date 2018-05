Ook op Wall Street zenuwen over Italië

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handel 1,6 procent in de min op 24.361,45 punten. De brede S&P 500 zakte 1,2 procent tot 2689,86 punten. De technologiebeurs Nasdaq hield de schade enigszins beperkt met een verlies van 0,5 procent op 7396,59 punten.

Net als in Europa stonden de financiële fondsen behoorlijk onder druk door de politieke onrust in Italië. Zo verloren de grote Amerikaanse banken Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo en Morgan Stanley tot 4,3 procent aan waarde.

Ook de oliegerelateerde fondsen hadden het lastig vanwege de verder dalende Amerikaanse olieprijs door berichten dat Saudi-Arabië en Rusland hun productie willen gaan opvoeren. De grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron leverden tot 0,7 procent in. De koersen van oliedienstverleners als Schlumberger, Halliburton en Transocean gingen tot 1 procent omlaag.

Alibaba

Er was ook aandacht voor de aan de beurs van New York genoteerde Chinese internetreus Alibaba (min 0,6 procent). Alibaba kondigde aan bijna 1,4 miljard dollar te investeren in het Chinese bezorgingsbedrijf ZTO. Investeringsmaatschappij KKR ging 2,5 procent omlaag. KKR bevestigde het softwarebedrijf BMC Software te kopen, waarmee naar verluidt 10 miljard dollar is gemoeid.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de huizenprijzen in de twintig grootste steden in de Verenigde Staten in maart verder zijn gestegen. Daarnaast liet marktonderzoeker Conference Board weten dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei is toegenomen en rond het hoogste niveau in zeventien jaar ligt.

De euro daalde ten opzichte van de dollar voor het eerst sinds november vorig jaar onder de 1,16 dollar. De euro was 1,1537 dollar waard, tegen 1,1550 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 66,83 dollar. Brentolie stond 0,1 procent hoger op 75,35 dollar per vat.