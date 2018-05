Wall Street wisselend de dag uit

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.753,09 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,2 procent, tot 2721,33 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 7433,86 punten.

Beleggers hielden met een schuin oog ook de ontwikkelingen rond Noord-Korea in de gaten. Daar lijken de signalen weer wat positiever, na het abrupte afblazen van de ontmoeting met Kim Jong-un in Singapore door Donald Trump.

Oliefondsen ExxonMobil en Chevron gingen 1,9 procent en 3,5 procent omlaag, door de dalende olieprijzen. Oliekartel OPEC praat met Rusland over een eventuele productieverhoging in de tweede helft van dit jaar. Naar verluidt gaat het om een productieverhoging met 1 miljoen vaten per dag. Amerikaanse olie werd 4,4 procent goedkoper tot 67,57 dollar per vat. Brent-olie daalde 3,3 procent en kostte 76,22 dollar per vat.

Fiat Chrysler

Sportschoenenverkoper Foot Locker kwam met beter dan verwachte cijfers en steeg ruim 20 procent. Sportartikelenketen Hibbett's Sports boekte juist tegenvallende resultaten en kelderde ruim 15 procent.

Fiat Chrysler riep 4,8 miljoen auto's terug. Door een fout bij de cruise control van de wagens van de merken Chrysler, Dodge, Jeep en Ram kan het zijn dat dat systeem niet meer uitschakelt. De automaker leverde 2 procent in.

PepsiCo (plus 0,1 procent) kocht de maker van fruit- en groentesnacks Bare Foods. Naar verluidt kost dat de frisdrank- en snackgigant minder dan 200 miljoen dollar.

Apple

Apple (plus 0,2 procent) had succes in de rechtszaal. Het Zuid-Koreaanse Samsung moet in totaal 539 miljoen dollar betalen aan de iPhonemaker in een langlopend patentconflict rond smartphones.

Chipmaker Qualcomm (plus 1,5 procent) verlengde de aanmeldtermijn voor zijn bod op zijn Nederlandse branchegenoot NXP (plus 4,7 procent) opnieuw. Aandeelhouders hebben nu tot begin juni om hun stukken in te leveren.

De euro was 1,1661 dollar waard. Bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op vrijdag was dat 1,1666 dollar.