Amsterdamse beurs sluit in de min door geopolitieke spanningen

Autobouwers stonden onder druk door de dreiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen op voertuigen. Verder blies president Donald Trump zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un af, wat druk gaf op financiële aandelen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,6 procent in de min op 561,62 punten. De MidKap zakte ook 0,6 procent tot 797,28 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden 0,3 tot 0,9 procent in.

De Duitse autofabrikanten BMW, Daimler en Volkswagen verloren in Frankfurt tot 3,1 procent door de vrees voor nieuwe importtarieven in de VS. PSA Peugeot Citroën en Renault zakten in Parijs tot 1,7 procent.

Dollar

Trump liet weten het topoverleg op dit moment niet opportuun te vinden gezien de vijandige uitlatingen van Kim. Hij zegt te hopen dat de ontmoeting op een ander moment wel kan doorgaan.

Het afblazen van de top zorgde direct voor grotere verliezen op de beurs. Ook zakte de dollar wat in waarde. De euro was 1,1727 dollar waard, tegen 1,1699 dollar een dag eerder.

Financiële aandelen in heel Europa gingen omlaag. Zo verloren Deutsche Bank en Commerzbank in Frankfurt tot 6,5 procent. In Parijs was Crédit Agricole de grootste verliezer met een min van 2,4 procent. In Amsterdam waren de verliezen minder groot. ABN AMRO, ING, Aegon en NN Group leverden tot 1,3 procent in.

Altice

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam stokte de opmars van Altice, dat nu 1,4 procent inleverde. Het kabel- en telecomconcern steeg woensdag nog meer dan 30 procent door speculatie over consolidatie in de Franse telecomsector. Signify, het voormalige Philips Lighting, was met een min van 3 procent de grootste verliezer.

KPN zakte 1,5 procent. Het telecomconcern keert op 30 mei een speciaal interim dividend van 1,3 eurocent per aandeel uit. KPN had al aangekondigd om het te ontvangen Telefónica Deutschland-dividend over 2017 aan zijn aandeelhouders uit te keren.

In Zürich kelderde Aryzta ruim 26 procent. Het Zwitserse voedingsbedrijf gaf een winstalarm.

Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 701,14 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 79,23 dollar per vat.