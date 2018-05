Autofabrikanten onderuit op lager gesloten Japanse beurs

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,1 procent in de min op 22.437,01 punten. Een dag eerder verloor de hoofdindex ook al ruim 1 procent door de terugkeer van handelszorgen.

De automakers Toyota, Honda en Nissan zakten tot 3,4 procent. Ook Mazda (min 5,2 procent) en Subaru (min 2,5 procent) werden van de hand gedaan. Kledingketen Shimamura leverde 5,8 procent in na een daling van de verkopen in mei.

Ook de andere Aziatische autobouwers verloren terrein. In Zuid-Korea verloren Hyundai en Kia tot 3,5 procent. In India raakte Tata Motors 6,7 procent kwijt.

Elders in het Verre Oosten lieten de belangrijke beursgraadmeters overwegend een lager beeld zien. De beurs in Shanghai zakte 0,2 procent en de Kospi in Seoul verloor ook 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds 0,1 procent omlaag en de All Ordinaries in Sydney bleef vrijwel vlak.