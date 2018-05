Japanse beurs lager door zorgen handel China-VS

Aan het begin van de week werd nog positief gereageerd op de pauze in het handelsconflict tussen beide grootmachten.

De Nikkei in Tokio ging met een verlies van 1,2 procent de dag uit op 22.689,74 punten. De Japanse yen, die als een veilige haven wordt beschouwd, steeg door de onzekerheid over de uitkomsten van de handelsgesprekken tussen de VS en China.

De Japanse exportbedrijven hadden last van de duurdere yen. TDK zakte 2 procent en Honda verloor 1 procent. Ook de containertransportbedrijven Mitsui OSK Lines en Kawasaki Kisen moesten het ontgelden met verliezen van 2,8 en 2,9 procent.

Hongkong

Ook elders in het Verre Oosten gingen de graadmeters overwegend omlaag. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1 procent en de beurs in Shanghai daalde 1 procent. Beleggers verwerkten de uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën, die aangaf dat de staal- en aluminiumtarieven voor China blijven gelden. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,1 procent in.

De Kospi in Seoul (plus 0,4 procent) hield het hoofd boven water dankzij sterke koerswinsten van de technologiegiganten Samsung en SK Hynix. De stemming bleef echter terughoudend nadat Trump zijn twijfel had geuit of de langverwachte ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un volgende maand wel doorgaat.