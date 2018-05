Amerikaanse investeerder Blackstone neemt hotelbedrijf LaSalle over

De overname is vrij opmerkelijk, want vrijdag werd nog bekend dat Blackstone zijn resterende belang in Hilton Worldwide Holding, het bedrijf achter de gelijknamige hotelketen, verkoopt. Blackstone doet dat belang van bijna 6 procent van de hand. Het grootste deel van de aandelen zal worden gekocht door Hilton.

LaSalle Hotel Properties bezit 41 luxueuze hotels in voornamelijk grote steden in de Verenigde Staten, zoals New York, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Washington en Boston.