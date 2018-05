Barclays wint rechtszaak over omstreden deal met geldschieters Midden-Oosten

Volgens een verklaring van het financiële concern heeft de rechter in Londen een streep gezet door alle aanklachten over de deal waarbij de Britse bank in zee ging met geldschieters uit het Midden-Oosten. Barclays denkt wel dat er nog een beroepszaak zal volgen.

De omstreden investeringsronde zorgde er destijds voor dat Barclays, dat door de kredietcrisis bijna door zijn kapitaalreserves heen was, geen beroep op staatssteun hoefde te doen. De manier waarop de miljardendeal tot stand kwam, riep evenwel veel vragen op.

Er werden bijvoorbeeld details over de kapitaalinjectie verzwegen voor het publiek en de aandeelhouders. Ook zouden er onderhandse betalingen zijn gedaan aan vertegenwoordigers van de Arabische geldschieters, waaronder het staatsfonds dat de oliedollars van Qatar belegt.

Barclays neemt het in deze zaak op tegen aanklagers van het agentschap dat ernstige fraudezaken in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt (SFO). Dat bureau was niet direct bereikbaar voor commentaar.