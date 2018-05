AEX plust na afnemende handelszorgen VS en China

De AEX-index is maandag met winst gesloten. De graadmeter werd vooruit geholpen door de wegebbende zorgen over het handelsconflict tussen de VS en China. De beurshandel verliep verder rustig aangezien een aantal Europese beurzen, waaronder die in Frankfurt, gesloten waren vanwege tweede pinksterdag. Kabel- en telecomconcern Altice was veruit de sterkste daler in de AEX.