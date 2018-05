Ryanair waarschuwt voor magere jaren ondanks recordwinst

Ryanair was afgelopen boekjaar, dat tot eind maart liep, financieel in staat om onder meer een slepende ruzie met zijn piloten en grote roosterproblemen te weerstaan. In totaal werden in september twintigduizend vluchten gecanceld. Ook werd voor het eerst sinds jaren in groeiplannen gesneden.

Desondanks zette Ryanair een recordwinst in de boeken van bijna 1,5 miljard euro. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder, en meer dan analisten in doorsnee hadden voorzien.

Het resultaat zal in het huidige boekjaar echter duidelijk lager uitkomen, in een bandbreedte van 1,25 miljard euro tot 1,35 miljard euro. Dat is minder dan de bijna 1,8 miljard euro die kenners hadden voorzien.

En terwijl Ryanair rekent op een groei in het aantal passagiers tot 139 miljoen, stijgen de kosten met 9 procent vanwege hogere personeels- en brandstofkosten. Waarschijnlijk zal de luchtvaarder niet in staat zijn dat te compenseren met de verkoop van bijvoorbeeld extra producten tijdens de vlucht.

Volgens topman Michael O'Leary is zijn prognose voor het boekjaar ''aan de pessimistische kant van voorzichtig''.

EasyJet

De zorgelijke toon van Ryanair is overigens het tegenovergestelde van de geluiden bij concurrent easyJet. De na Ryanair grootste prijsvechter van Europa zei recent dat het de komende tijd een forse winstgroei voorziet. Dat komt onder meer door een groeiende vraag en het wegvallen van enkele kleinere concurrenten.

In december erkende Ryanair vakbonden. Dit was voor het eerst in zijn 32-jarige geschiedenis, kort voor de feestdagen en onder druk van een grote stakingsdreiging. Maar het formaliseren van de relaties met de bonden is nog niet echt van de grond gekomen in verschillende landen waar Ryanair actief.

Daarnaast blijven verhalen over zorgelijke arbeidsomstandigheden opspelen. Zo schetsten anonieme werknemers van Ryanair onlangs in het AD een alarmerend beeld van de arbeidsomstandigheden bij de luchtvaartmaatschappij in Eindhoven.