Nikkei eindigt positief dankzij winst van banken

Een sterker dan verwachte daling van de Japanse machineorders in maart had weinig impact op de handel. Op de andere beurzen in het Verre Oosten werden overwegend kleine verliezen geleden.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,5 procent hoger op 22.838,37 punten en staakte daarmee een tweedaagse verliesreeks. De goedkopere yen bood steun aan de grote Japanse exportbedrijven. De Japanse chipbedrijven Advantest en Sumco, die veel producten verkopen in het buitenland, stegen 1,6 procent en 2,2 procent.

Banken en verzekeraars

De Japanse banken en verzekeraars, die veel investeren in buitenlandse obligaties, profiteerden van de stijgende rentes op de Amerikaanse obligatiemarkten. De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group klommen 1,2 procent en 1,4 procent. Verzekeraar Dai-ichi Life Holdings dikte 1,8 procent aan.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,5 procent. De Chinese internetgigant Tencent steeg 5 procent na een recordwinst in het eerste kwartaal. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent en de Kospi in Seoul zakte 0,4 procent.