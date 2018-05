'EU in de fout met subsidies voor Airbus'

Het oordeel geeft de Verenigde Staten de mogelijkheid actie te ondernemen tegen de EU. De twee economische blokken bestoken elkaar al sinds 2004 met aanklachten wegens vermeende staatssteun aan de luchtvaartindustrie.

Zo stelt Washington dat het Amerikaanse Boeing miljarden dollars is misgelopen door de steun aan zijn Franse concurrent.

De WTO ging overigens niet mee in alle klachten van de Amerikanen. De organisatie stelt na nadere bestudering alleen illegale steun vast voor twee vliegtuigmodellen van Airbus, de A350 en de A380. Boeing klaagde ook over subsidies voor andere programma's van Airbus.

Boeing

Boeing stelt in een reactie dat de weg nu open ligt voor Amerikaanse importtarieven op Europese producten. Die zouden als compensatie kunnen dienen voor de geleden schade, zolang de EU de illegale subsidies niet heeft teruggevorderd.

Airbus en de Europese Commissie wijzen er op hun beurt onder meer op dat het overgrote merendeel van de klachten van het Amerikaanse ongegrond is verklaard, omdat veel van de betwiste staatssteun al in 2011 is stopgezet.

Overigens klaagt ook de EU over subsidies die de Amerikanen verstrekken aan Boeing, waardoor Airbus ernstig benadeeld zou zijn. Het Europese luchtvaartconcern verwacht dat de WTO daar later dit jaar een nieuwe uitspraak over doet. Volgens Airbus kan alleen ''goed overleg'' een einde maken aan het jarenlange geschil.