Air France-KLM opvallende daler op Damrak

De luchtvaartcombinatie hield zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en maakte onder meer bekend dat financieel directeur Frédéric Gagey interim-topman wordt.

De AEX-index sloot met een winst van 0,2 procent op 564,49 punten. De MidKap verloor 0,2 procent, tot 798,85 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. Frankfurt eindigde met een verlies van 0,1 procent.

In de MidKap zakte Air France-KLM 3,5 procent. De aanstelling van Gagey is een tussenoplossing om het vertrek van hoogste baas Jean-Marc Janaillac op te vangen. Die stapte op omdat hij zijn lot aan een stemming onder het personeel had verbonden.

Aegon

Verzekeraar Aegon was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 2 procent. Philips Lighting, dat verder gaat onder de naam Signify, was met een verlies van 2,5 procent de grootste verliezer.

In Frankfurt klom Commerzbank bijna 4 procent. De tweede bank van Duitsland trok afgelopen kwartaal meer nieuwe klanten aan en zag de winst stijgen. ThyssenKrupp zakte 6,5 procent na een handelsbericht. Een definitief besluit over de geplande fusie van de Europese staalactiviteiten met Tata Steel wordt in de eerste jaarhelft verwacht.

Het Franse telecombedrijf Iliad kelderde bijna 20 procent in Parijs na tegenvallende resultaten. Airbus leverde 0,9 procent in. De WTO opende met een uitspraak van de beroepscommissie de deur voor sancties tegen het bedrijf. Volgens de wereldhandelsorganisatie heeft Airbus onterecht Europese subsidies ontvangen.

EasyJet

In Londen steeg easyJet dik 3 procent. De Britse prijsvechter vervoerde in de afgelopen zes maanden meer passagiers en leed minder verlies. Vodafone zakte 4,3 procent na publicatie van de jaarcijfers.

Het Britse telecomconcern kondigde ook aan dat topman Vittorio Colao in oktober opstapt. Financieel directeur Nick Read neemt het stokje over.

De euro was 1,1865 dollar waard, tegen 1,1972 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 70,72 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent tot 78,65 dollar per vat.