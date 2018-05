KLM-topman Elbers zegt dat ontvlechten Air France en KLM geen optie is

Volgens Elbers zijn zowel Air France als KLM niet gebaat bij een alleengang. De topman van de Nederlandse tak zegt dat daarvoor te veel processen binnen Air France-KLM met elkaar verweven zijn. Het zou onverstandig zijn om dat weer terug te draaien.

KLM heeft Air France nodig, maar ook andersom, zegt Elbers. "We kunnen investeringen doen, omdat we samen meer te besteden hebben. En we kunnen samen betere deals maken en meer bestemmingen aanbieden", aldus de topman.

Elbers benadrukte dat KLM in de jaren na de fusie "dankzij Air France, de goede kant op is gegaan". Hij stelt dan ook dat het van belang is om de sfeer van de beginjaren van het gecombineerde luchtvaartbedrijf weer terug te vinden. De "interne spirit" en het "goede gevoel" moeten terugkeren.

'Sterke broer'

Wel erkent de topman dat er wat moet gebeuren bij Air France om het arbeidsconflict en de financiële positie van het bedrijf te versterken. "Het is fijn om een Franse broer naast je te hebben, maar het moet wel een sterke broer zijn."

Elbers vindt het dan ook jammer om te zien dat Air France weer winst maakt, maar dat de kosten van de stakingen ervoor zorgen dat die winst grotendeels verdampt.

De Franse tak wordt al maanden geteisterd door stakende medewerkers die meer loon eisen. De stakingen aan de Franse kant kosten het concern dit jaar naar schatting zo'n 400 miljoen.

Ondertussen groeit de weerstand tegen de houding van het Franse personeel, omdat KLM de afgelopen jaren op een redelijk goede manier hervormingen wist te realiseren samen met het personeel in Nederland.

Positie KLM

Elbers benadrukte dat de kosten voor de stakingen niet voor rekening van KLM komen, omdat het concern eigen inkomsten heeft en investeringen kan doen. "KLM is bezig in een positieve spiraal te komen, met nieuwe vliegtuigen en meer tevreden passagiers."

Elbers zei dat het daarom belangrijk is dat de focus komt te liggen op het terug laten keren van de rust in Frankrijk, zodat Air France-KLM het hoofd kan bieden aan de concurrentie in de luchtvaartsector. "We hebben met de combinatie van de luchthavens van Parijs en Amsterdam iets unieks in handen."

​