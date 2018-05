Wall Street hoger na gunstige inflatiecijfers

Verder werden de olieprijzen in de gaten gehouden, die de laatste tijd vanwege de oplopende spanningen in het Midden-Oosten flink zijn gestegen.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent hoger op 24.739,53 punten. De breder samengestelde S&P 500 dikte 0,9 procent aan tot 2723,07 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg eveneens 0,9 procent, tot 7404,98 punten.

De inflatie kwam uit op 2,5 procent op jaarbasis, iets hoger dan een maand eerder. Dat was conform de verwachting van economen. De markt leek opgelucht dat de inflatiecijfers geen aanleiding lijken te geven tot een snellere verhoging van de rente door de Federal Reserve. De dollar zakte wat in waarde na de inflatiecijfers. De euro was 1,1920 dollar waard, tegen 1,1895 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen.

De olieprijzen stabiliseerden zich min of meer. Daarmee bleven ze op het hoge niveau dat na het verbreken van de nucleaire deal met Iran door de VS werd bereikt en verder omhoog ging na de Israëlische aanval op Iraanse doelen in Syrië als vergelding voor een raketaanval van Iraanse strijdkrachten op Israëlische gebieden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 71,40 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit onder meer het Midden-Oosten, werd 0,3 procent duurder op 77,44 dollar per vat.

Revion

Aan het bedrijvenfront ging cosmeticaproducent Revlon ruim 9 procent omlaag na tegenvallende omzetcijfers. L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, zakte 7,1 procent na een winstwaarschuwing.

Altice USA steeg juist 8 procent na kwartaalcijfers. De Amerikaanse dochtermaatschappij van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice zag zijn omzet en bedrijfsresultaat verbeteren, al liep het verlies verder op.

Facebook

Facebook steeg 1,6 procent. Daarmee was het bedrijf de fikse dip sinds het bekend worden van het privacyschandaal half maart voor het eerst weer te boven. Ook andere techbedrijven deden het goed. Apple steeg met 1,5 procent tot een nieuw recordniveau.

Farmaceut Eli Lilly steeg 2 procent na bekendmaking van de overname van biotechnoloog ARMO BioSciences voor 1,6 miljard dollar. Met die aankoop versterkt Eli Lilly zijn activiteiten op het gebied van kankermedicatie. ARMO werd door de overname twee derde meer waard.