Aandelen Facebook zijn Cambridge Analytica te boven

Een aandeel Facebook was op 16 maart 185,25 dollar waard toen naar buiten kwam dat gegevens van tientallen miljoenen gebruikers waren gelekt. Op het dieptepunt eind maart was dat nog maar iets meer dan 152 dollar.

Cambridge Analytica legde zonder toestemming de hand op gegevens van zo'n 87 miljoen Facebookgebruikers, voornamelijk Amerikanen. Het bedrijf zou de persoonlijke informatie onder meer hebben gebruikt om kiezersprofielen te maken voor de verkiezingscampagne van Donald Trump.

Facebook heeft aanpassingen gedaan aan hoe het omgaat met privégegevens en welke informatie wordt gedeeld met ontwikkelaars. Topman Mark Zuckerberg ging meermaals diep door het stof, maar zei dat het nog jaren kan duren voor alles op orde is.

In financiële zin heeft Facebook vooralsnog ook weinig last van de ophef. Bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal toonde het bedrijf sterke resultaten. Ook groeide het aantal gebruikers, ondanks opzegacties in reactie op het schandaal op sociale media. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het kwartaal liep tot 31 maart en dat het dieptepunt van de privacycrisis voor het bedrijf toen nog niet was bereikt.