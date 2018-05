Japanse beurs sluit iets in de plus na sterke stijging Chinese export

Beleggers keken verder uit naar het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump over de nucleaire deal met Iran later op de dag.

De olieprijzen lieten in afwachting van mogelijke hernieuwde sancties van de VS tegen Iran een daling zien, na de sterke opmars in de afgelopen dagen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 0,2 procent op 22.508,69 punten. Vooral de technologiebedrijven en banken waren in trek. Technologiebedrijven als Kyocera en TDK wonnen 0,5 en 0,8 procent. De banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group stegen 0,9 en 0,6 procent.

Takeda

Takeda Pharmaceutical ging 4 procent vooruit. Volgens de zakenkrant Nikkei zal het Japanse farmaceutische concern mogelijk dinsdag nog een formeel bod doen van 46 miljard pond op zijn Ierse branchegenoot Shire.

De andere beurzen in het Verre Oosten gingen eveneens overwegend vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de plus en de beurs in Shanghai klom 1,2 procent na een stijging van de Chinese export met 12,9 procent vorige maand. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,1 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,5 procent.